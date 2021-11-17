Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку викликало серйозне занепокоєння Національного банку, і той жорстко розгорнув ринок у зворотному напрямку.

В умовах, коли гривня мала зміцнюватися, всі спостерігали її падіння. Частина експортерів вирішила почекати із продажем валюти для сплати податків, сподіваючись продати долари ще дорожче. У той же час активні покупки підприємствами «зеленої» енергетики, а також ажіотажний попит на валюту, що періодично підігрівається спекулянтами з боку підприємств-імпортерів енергоносіїв, привів сьогодні до зростання котирувань до 26,54 гривень на купівлі та 26,57 гривень на продажу. Відмінно розуміючи, до чого це може призвести, Національний банк вийшов із великою інтервенцією на продаж валюти за ціною 26,55 гривень та зупинив падіння національної валюти. За даними порталу «Курс України»﻿, регулятор був готовий продати до 100 млн доларів за вказаною ціною. Але це не знадобилося. Усвідомивши рішучість Нацбанку, експортери вийшли з продажами, і зростання захлинулося. Після обіду котирування спочатку повільно, а потім дедалі швидше пішли вниз.

Закрили торги середи на 6 копійок на купівлі та на 7 копійок на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,47/26,55 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися так само широко, як і у вівторок: спред на відкритті становив 8 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 26,55 гривень пройшла о 9:27. Вже о 9.50 на ринку з'явився Нацбанк. Він виставив ордер на продаж на рівні 26,55 гривень – тому ж, на якому вже йшли угоди раніше. Така рання поява Національного банку, і явно не з 5 млн доларів (а в 20 разів більше, як стало нам відомо), справила на експортерів, що очікували, ефект «холодного душу». Вони почали навперебій виставляти заявки, а покупці навпаки – знімати свої. Якщо з ранку число продавців і покупців було приблизно рівним, то вже після обіду продавців було в 5 разів більше! Котирування пішли вниз досить швидко, опустившись до закриття торгів рівня 26,40 гривень.

Котирування закриття – 26,40/26,42 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс більш ніж у 2 рази порівняно з понеділком і становив 339 млн доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,528 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,528 гривень. Офіційний курс долара на 18 листопада встановлено на позначці 26,5147 гривень за долар, зростання на 10,14 копійки.

встановлено на позначці 26,5147 гривень за долар, зростання на 10,14 копійки. Офіційний курс євро на 18 листопада встановлено на позначці 29,9974 гривні за євро, зниження на 2,92 копійки.

встановлено на позначці 29,9974 гривні за євро, зниження на 2,92 копійки. Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в середу спочатку зріс до 26,65 гривень (приблизно об 11:00-12:00), а потім, відреагувавши на зниження на міжбанку, швидко пішов униз. До 17 години долар у Києві вже можна купити по 26,50-26,52 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1317 долара. Євро безупинно падає шостий день поспіль. Сьогодні він встановив новий річний мінімум - 1,1265 долара, але потім скоригувався до позначки 1,1330 - на 65 пунктів вище. Готівковий євро сьогодні чітко йшов за доларом, не звертаючи уваги на те, що відбувається на FOREX. Вранці його продавали по 30,15-30,17 гривень, до 12 години євро подорожчав до 30,25 гривень, а надвечір цінник знизили до 30,07-30,08 гривень.

Російський рубль сьогодні знову зміцнюється: із 73,30 він виріс до 72,40 рублів за долар. Станом на 17:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,49-72,60 рубля за долар. Рубль «штормить» уже другий тиждень: основною причиною називають посилення геополітичної напруги на кордоні з Україною, а також ситуацію в Білорусії. У столиці ціна рубля не змінюється вже майже тиждень: сьогодні, як і попередніми днями, його продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.