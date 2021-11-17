Під Києвом чоловік загрожував підірвати багатоквартирний будинок
Під Києвом у Білій Церкві 55-річний чоловік кидався на людей з сокирою і ножем, потім забарикадувався у квартирі й погрожував підірвати весь житловий будинок за допомогою газу, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Поліцейські екстрено евакуювали жителів, провели штурм і затримали зловмисника
Про це 17 листопада розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
За його словами, вчора ввечері правоохоронці отримали повідомлення про домашнє насильство, яке влаштував чоловік у неадекватному стані. Потім злочинець кинувся на "копів" зі зброєю, намагаючись з ними розправитися.
Чоловік далі замкнувся у квартирі та кричав, що влаштує вибух.
Було вирішено терміново евакуювати мешканців будинку, близько 60 людей.
Після цього будівлю відключили від газопостачання та електроенергії, і поліцейський спецназ провів штурм, використовуючи, зокрема, світлошумову гранату.
"Коли до оселі зайшли спецпризначенці, відчайдух кинувся на поліцейських із сокирою, намагався чинити супротив, втім, завдяки спецзасобам і професійним діям офіцерів особу вдалося швидко затримати", - йдеться в публікації.
Як з'ясувалося, затриманий 55-річний Олександр раніше вже притягувався до відповідальності за домашнє насильство.
"Зараз же за посягання на життя правоохоронця йому загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення", - розповів Нєбитов.
Також попередньо відомо, в агресивного чоловіка є певні психічні розлади.