Дощі, сніг та мороз до -9°С уночі: погода 18 листопада

У другій половині тижня погода в деяких регіонах України дещо погіршиться – пройдуть дощі, а подекуди – уже зі снігом. Нічна температура продовжить знижуватися, і в окремих областях опуститься до -9°С. Водночас, денна температура підніметься на 1-2 градуси.

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Отже, у четвер, 18 листопада, практично в усіх регіонах України очікується температура 4-7°С удень. У всіх південних областях, крім Запорізької, а також у Криму буде дещо тепліше – близько 6-8°С удень. Уночі найтепліше буде на заході – там обіцяють від -2°С до 2°С. У всіх центральних, північних та східних областях уночі буде набагато холодніше – від -9°С на сході до -4°С у центрі країни. На півдні та в Криму вночі очікується від -6°С до -2°С.

Також 18 листопада очікуються такі опади: на заході (крім Волинської та Рівненської областей), а також у Житомирській та Київській областях – дощ, північ від – мокрий сніг. У всіх східних, південних областях та в Криму середня швидкість вітру очікується на рівні 4-11 км/год. У центрі та на півночі – близько 7-14 км/год у середньому. І найбільший вітер очікується на заході країни – близько 11-18 км/год у середньому.

У столиці України, Києві, 18 листопада очікується температура повітря від -4°С до 3°С протягом дня, вітер 11-14 км/год і дощ.