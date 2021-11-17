У Львівській області з 22 листопада вводять нові правила карантину

Нові карантинні правила введуть у Львівській області вже з понеділка, 22 листопада. Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення частково послабити обмеження, повідомляє УНІАН.

З 22 листопада діти повернуться в дитячі садки, школи, ліцеї, установи профтехосвіти та виші, але невакцинованих працівників відсторонять від роботи.

При цьому в міжміському транспорті зможуть проїхати тільки пасажири, у яких є:

сертифікат про отримання однієї або двох доз вакцини від COVID-19;

негативний ПЛР-тест на коронавірус або експрес-тест;

довідка про одужання