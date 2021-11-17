Україна пропонує створити міжнародний газовий фонд

Україна пропонує європейським партнерам створити спільний міжнародний газовий фонд на базі власних сховищ газу (ПСГ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в прес-релізі Міністерства енергетики у середу з посиланням на виступ міністра Германа Галущенка під час онлайн-дискусії Talks Geopolitics, організованої Центром європейської політики (EPC).

"Має бути сформований газовий запас, який зберігатиметься в українських газосховищах, а учасники Фонду матимуть доступ до газового запасу у кризових ситуаціях" , – описується пропозиція України у документі.

Створення фонду передбачається у рамках запропонованої Україною концепції регіонального партнерства з енергетичної безпеки (Regional energy security partnership, RESP) у середньостроковій перспективі.

Концепція також передбачає забезпечення додаткових потоків газу до району Баумгартена за українським маршрутом наступної зими, а також розробку комерційно привабливих умов для доставки газу з додаткових джерел до району Баумгартена, зокрема, для заповнення резервних сховищ у більш довгостроковому періоді, зазначено у прес-релізі.

"Ми запропонували забезпечити додаткові потоки газу до Європи. Крім того, ми готові надати знижку на тарифи нашого оператора ГТС. І впевнені, що це один із ефективних методів подолання енергетичної кризи та дефіциту газу у сховищах Європи" , - зазначив Галущенко, який цитується в прес-реліз.

На його думку, об'єднання зусиль України та Європи допоможе " також створити гнучкий та зручний для споживачів ринок, який не зможе бути предметом маніпуляцій ".

Центр європейської політики (EPC) – це незалежний некомерційний аналітичний центр, який займається сприянням європейської інтеграції шляхом аналізу та дебатів та надає платформу для залучення партнерів, зацікавлених сторін та громадян до формування політики ЄС та дискусії про майбутнє Європи.

Президентом EPC є почесний президент Європейської ради та екс-прем'єр-міністр Бельгії Герман ван Ромпей.