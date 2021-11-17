Пожежа в будинку для літніх людей: звинуватили адміністратора та санітарку

Двом співробітникам пансіонату для літніх людей у Дніпрі, де під час пожежі загинули п'ятеро людей, повідомлено про підозру, повідомляє Ділова столиця.

За даними слідства, 16 листопада 2021 року у приватному будинку для літніх людей у Центральному районі м. Дніпро через ймовірне замикання електропроводки сталася пожежа. Внаслідок отруєння чадним газом загинули п'ять жінок віком від 75 до 89 років.

Старшому адміністратору та санітарці приватного пансіонату повідомлено про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України). Наразі вони затримані. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. З іншого боку, встановлюється причетність до злочину інших.