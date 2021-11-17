МОЗ доповнив стандарт госпіталізації пацієнтів з COVID

Міністерство охорони здоров'я України доповнило стандарт госпіталізації пацієнтів з COVID. Тепер стаціонарному лікуванню підлягають українці старше 60 років, у яких хвороба протікає в середній тяжкості, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Зокрема, новим наказом вносяться зміни до стандарту стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19. До переліку підстав для госпіталізації додали пункт, згідно з яким необхідно госпіталізувати пацієнтів старше 60 років із середньою тяжкістю перебігу хвороби.

Відзначимо, до цього в стандарті не було умов щодо віку пацієнта. Пацієнтів із середньою тяжкістю перебігу госпіталізували тільки за наявності ознак пневмонії та/або дихальної недостатності - збільшення частоти дихальних рухів вище норми, кровохаркання, сатурація ≤ 93%.

Відзначимо, до цього стандарти надання медичної допомоги хворим оновлювали у вересні 2021 року.