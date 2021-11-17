Tesla оскаржить рішення про виплату чорношкірому співробітнику $137 млн

Tesla подала клопотання до суду Сан-Франциско про перегляд рішення, згідно з яким її колишній співробітник має отримати від компанії 137 мільйонів доларів у справі про расизм, повідомляє Лента.Ру.

Подібна сума компенсації не має прецедентів в антидискримінаційному законодавстві, вона набагато більша, ніж у схожих і навіть найгучніших випадках, зазначили в Tesla. У компанії впевнені, що розмір виплати не відображає фактичних доказів, поданих у суді. Автогігант хоче оскаржити штраф, юристи просять суддю скасувати рішення та провести новий процес.

За їхніми словами, хоча суд присяжних вважав, що компанія могла і мала «зробити більше для викорінення расизму», розмір компенсації не відповідає юридичній практиці. Професор права з університету Арізони Майкл Селмі вважає, що розмір штрафу може бути знижений наполовину. Звинувачення проти Tesla висунув чорношкірий працівник одного із заводів Оуен Діас.

Федеральне журі присяжних ухвалило, що середовище, в якому він працював, було расово ворожим. Діаса найняли у 2015 році через кадрову агенцію. Він розповів, що піддавався расистським глузуванням. Через вороже середовище на робочому місці він втратив апетит і сон.