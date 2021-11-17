Заявку переможця конкурсу з продажу "Більшовика" залишили без розгляду

Антимонопольний комітет України (АМКУ) залишив без розгляду заявку про отримання дозволу на концентрацію від ТОВ "Дженерал Комерс", яке стало переможцем конкурсу Фонду держмайна (ФДМ) України з продажу пакета акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, раніше – завод "Більшовик") у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сайті АМКУ, комітет встановив невідповідність заявки вимогам положення про подачу і розгляд заявок на концентрацію.

Крім того, АМКУ продовжує дослідження щодо наявності або відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях учасників аукціону. На сьогодні комітет аналізує отриману інформацію і очікує відповідей від учасників процесу.

Як повідомлялося, АТ "Перший київський машинобудівний завод" на приватизаційному аукціоні придбав консорціум інвесторів, серед яких власник A Development Олексій Баранов та компанія UDP під керуванням Андрія Іванова. Переможцем на торгах стало ТОВ "Дженерал Комерс" із пропозицією 1,429 млрд грн.

Стартову ціну АТ "ПКМЗ" було встановлено на рівні 1,39 млрд грн. Згідно з приватизаційними умовами, новий власник має погасити заборгованості ПКМЗ перед трудовим колективом, держбюджетом та іншими кредиторами (на сьогодні борги налічують понад 500 млн грн), виконати чинний колективний договір і не допустити звільнення протягом визначеного строку.

Крім цього, покупцеві необхідно інвестувати в модернізацію підприємства щонайменше 57 млн грн протягом трьох років, зберегти частину виробництва, що має потенціал, на майданчику в Києві або Жашкові, або інших виробничих потужностях в Україні.