Українські єврооблігації подешевшали на тлі невиплати "зелених" бондів
Котирування євроблігацій українського уряду дешевшають на тлі інформації про прагнення Кабінету міністрів затримати виплати за цільовими "зеленими" облігаціями на адресу компанії "ДТЕК ВІЕ", повідомляє РБК-Україна.
У середньому, цінні папери українського уряду за цей період знизилися на 3,7-4%.
Найбільше знецінилися довгострокові цінні папери з терміном збагачення 6 років і більше.
3-х та 5-ти літні облігації подешевшали на 2,8-2,9%.
Після скандалу із "зеленими" облігаціями довгострокові єврооблігації України (11 років) почали торгуватися нижче номіналу, що може свідчити про падіння довіри до дій уряду.