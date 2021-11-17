Кличко пообіцяв не підвищувати вартість проїзду в транспорті Києва

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що вартість проїзду у міському громадському транспорті в українській столиці не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону 2022 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону не розглядатиметься!", - написав Кличко у Telegram у середу ввечері.

При цьому він зазначив, що розуміє, наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян, і наголосив, що цю ініціативу винесено поки що лише на обговорення.

"Це – проект, а не ухвалене рішення!", - написав Кличко.

Мер зазначив, що Київ опинився у складній економічній ситуації " через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом ".

"Тобто ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо весь бюджет столиці ми не можемо пустити лише на дотації. За які кошти тоді реалізовувати проекти, ремонтувати дороги, мости, будувати сади та школи? Оновлювати той же громадський транспорт?", - пояснив Кличко.

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація анонсувала підвищення вартості проїзду у громадському транспорті української столиці вже з 1 січня 2022 року. Зокрема, для власників "картки киянина" після підвищення тарифів на проїзд вартість поїздки складе 12 грн, а для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки складе від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1 -9 поїздок).