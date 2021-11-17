Bellingcat: Зеленський знав про операцію щодо "вагнерівців"

Президент України Володимир Зеленський знав про операцію щодо "вагнерівців" задовго до фінального етапу — з 15 червня 2020 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у розслідуванні щодо "вагнерівців", яке опублікували на сайті Bellingcat.

За даними розслідувачів, президент України Володимир Зеленський вперше був проінформований про спецоперацію щодо "вагнерівців" 15 червня 2020 року під час брифінгу з питань безпеки з керівниками спецслужб.

Зеленський схвалив операцію 26 червня 2020 року і попросив підготувати докладний план. За даними Bellingcat, цей концептуальний план підготували та затвердили 1 липня.

Розвідці потрібне було схвалення політичного керівництва країни щодо операції, оскільки вона могла значно загострити напруженість між Україною та Росією.

Розслідувачі Bellingcat, посилаючись на ексголову Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу, пишуть, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень.

Напередодні Україна досягла домовленостей щодо нового перемир'я на Донбасі. За словами Бурби, Офіс президента заявив, що якщо операція триватиме, як було заплановано, і завершиться затриманням "вагнерівців" 25 липня, режим припинення вогню припиниться ще до його початку.

Бурба розповів розслідувачам, що відповів тоді: тижнева затримка неможлива і призведе до втрати довіри з боку найманців, або до виникнення підозр у білоруських чи російських контррозвідувальних служб.

За словами Бурби, тоді представники Офісу президента запропонували скоротити затримку принаймні до чотирьох днів, тож виліт і захоплення "вагнерівців" перенесли на 29 липня 2020 року. Це дозволило б набрати чинності новому перемир'ю.

Коли перша група з 33 найманців вже виїжджала з Москви, у ГУР МОУ змогли успішно перебронювати квитки не на 29 липня, а на 30-те. Друга група з 13 найманців змінила квитки на суботу, 1 серпня. Як пишуть розслідувачі, Бурба розповів, що передав Єрмаку інформацію про те, що план все ще виконується, хоча і з п’ятиденною затримкою.

"Ні президент Зеленський, ні його Офіс не відреагували на прохання Bellingcat прокоментувати причину перенесення операції. Раніше Зеленський стверджував, що " це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції — це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували з цього питання, — це правда ". Під іншими країнами дехто зрозумів США, а дехто — Росію. Нагадаємо, однак, що на всіх стадіях підготовки цієї операції Зеленського інформували про неї та що її фінальний план був підписаний міністром оборони України