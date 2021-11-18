Apple дозволила самостійно ремонтувати iPhone та Mac

Компанія Apple відкрила для власників "яблучних" гаджетів нову можливість. Тепер люди зможуть лагодити свої iPhone і Mac самостійно, без допомоги фахівців сервісного центру, повідомляє УНІАН.

Про ремонт вдома компанія Apple повідомила на своєму офіційному сайті.

Так, корпорація оголосила про те, що вже незабаром власники гаджетів зможуть купувати запчастини та інструменти для самостійного ремонту техніки. Така можливість буде доступна не для всіх. Самостійний ремонт можна буде зробити з iPhone 12 й iPhone 13, а також з усіма наступними смартфонами від Apple.

Крім цього компанія планує продавати запчастини для комп'ютерів Mac з чіпами M1, Self Service Repair. Продаж буде відкрито в США вже у наступному році. Протягом всього 2022 року Apple буде відкривати можливість самостійного ремонту і для інших країн.

На початковому етапі програма по самостійному ремонту гаджетів охопить найбільш поширені проблеми, які виникають у користувачів. Компанія буде продавати дисплеї iPhone, акумулятори та камери. У наступному році Apple розширить перелік деталей, доступних для придбання.

"Розширення доступу до оригінальних запчастин Apple дає нашим клієнтам ще більший вибір у разі необхідності ремонту" , - розповів Джефф Вільямс, головний операційний директор Apple.

Відзначається, що якщо власник гаджета звернеться в компанію і купить деталі, гарантія на пристрій не пропаде. Важливо лише чітко слідувати інструкціям, які надає Apple, і не пошкодити смартфон або комп'ютер в ході ремонту.

Як замовити деталі для самостійного ремонту:

Для безпечного і правильного ремонту власнику потрібно обов'язково ознайомитися з керівництвом, яке надає Apple. Після цього потрібно розмістити замовлення на запчастини та інструменти в офіційному інтернет-магазині компанії.

Потім власнику гаджета залишається лише замінити деталь в гаджеті. Стару і зламану запчастину можна відправити на перероблення, за що компанія Apple надасть знижку на подальші покупки в інтернет-магазині.