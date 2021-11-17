НБУ з 1 грудня підвищив ліміти валютної позиції банків у 1,5 разу

Національний банк з 1 грудня 2021 року підвищує ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків з 10% до 15% від їхнього регулятивного капіталу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Збільшення лімітів розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку в межах валютної позиції на суму близько $400 млн. Це сприятиме зростанню ролі банків у згладжуванні надмірних курсових коливань на валютному ринку та підвищенню ліквідності та глибини ринку загалом", – вважає регулятор.

Він уточнив, що зазначені зміни затверджено рішенням правління НБУ №573-рш від 16 листопада "Про внесення змін до рішення правління НБУ від 29 березня 2018 року №184-рш".

Нацбанк нагадав, що попереднє коригування значень лімітів відкритої валютної позиції відбулося в січні 2020 року: тоді ліміти довгої та короткої валютної позиції банків було підвищено вдвічі – до 10% їхнього регулятивного капіталу.