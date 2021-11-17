Міненерго шукає кошти для фінансування зростання видобутку на "Добропіллявугілля"

Министерство энергетики Украины ищет источники финансирования мероприятий по повышению уже к январю следующего года добычи угля на ГП "Добропольльеуголь-добыча" в размере как минимум 1 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сейчас мы ищем источники для того, чтобы быстро вложить эти деньги. Уже есть ряд наработок. Сегодняшние инвестиции дадут возможность уже максимум через два месяца увеличить добычу" , – сказал министр энергетики Герман Галущенко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ в среду, отвечая на вопрос народного депутата Виктории Гриб.

Она спросила министра, планируется ли инвестировать в 2021 году минимум 1 млрд грн в ГП "Добропольеуголь-добыча" для того, чтобы повысить уровень добычи угля. При этом она сослалась на ранее состоявшуюся встречу министра с представителями ГП.

Кроме того, Галущенко отметил, что сейчас Минэнерго ведет переговоры с Министерством финансов с тем, чтобы заложить в государственный бюджет на следующий год средства на модернизацию шахт и мероприятия по росту добычи.

"Уверен, что это будет сделано" , – сказал министр.

В ходе заседания комитета он подчеркнул важность развития собственной добычи угля, в частности, чтобы не зависеть, по его словам, " от возможных логистических преград ". При этом он указал на трудности поставок угля из России и Казахстана из-за их блокады со стороны Российской Федерации.

"И мы даже не рассчитываем на то, что завтра что-то измениться в политике России, мы на это даже не смотрим" , – отметил Галущенко.

По его словам, в связи с этим с проблемами по доставке угля столкнулось государственное ПАО "Центрэнерго".

"Центрэнерго", имея подписанный контракт на 660 тыс. тонн угля из Казахстана на протяжении всего ОЗП, сегодня имеет сложности с его поставками. Они ищут возможные логистические пути по доставке этого угля в Украину" , – пояснил министр.

Вместе с тем, он отметил, что расчет делается на поставки угля морем, а также импорт из Польши.

"19 числа первая лодка прибывает. Есть импорт, который идет из Польши. Он небольшой, но идет сейчас" , – рассказал глава Минэнерго.

По подсчетам Минэнерго, в ноябре собственная добыча составит 1450 тыс. тонн, из которых 1230 тонн должны добыть частные компании и 220 тыс. тонн – государственные шахты.

"При ноябрьском потреблении 1,9 млн тонн мы видим, что эта разница должна быть покрыта импортом. Данные и частных компаний, и "Центрэнерго" говорят о том, что эта ситуация будет обеспечена" , – выразил уверенность глава Минэнерго.

Согласно сообщению пресс-службы ПАО "Центрэнерго" 16 ноября, генкомпания законтрактовала 1,5 млн тонн импортного энергетического угля для прохождения отопительного сезона 2021/2022 гг. Железнодорожным путем ожидается поставка 663 тыс. тонн угля из Казахстана и 300 тыс. тонн из Польши, остальной уголь (около 500 тыс. тонн) будет доставлен морем из США и Австралии.

При этом уже 19 ноября компания ожидает прибытие 60,5 тыс. тонн угля из США.

Несколькими днями ранее глава набсовета компании Денис Кудин заявлял, что "Центрэнерго" готово профинансировать введение в эксплуатацию четырех угольных лав на сумму 450 млн грн.

"По нашим данным, есть четыре лавы, которые можно смонтировать в ноябре, декабре и январе. На эти лавы требуется 450 млн грн. Мы готовы подставить плечо госшахтам и финансировать их авансом. По сути, мы готовы сделать большую предоплату за уголь будущих периодов, чтобы госшахты смогли смонтировать свои лавы" , – отметил Кудин в интервью "Энергореформе".

По данным за 9 месяцев года уровень добычи на "Добропольеуголь" составил 2 216,9 тыс. тонн, что почти на 41% больше показателя за аналогичный период прошлого года (1574,7 тыс. тонн).