Україна готова знизити вартість транзиту газу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у ході телефонної розмови детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент України наголосив, що наша держава готова знизити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива", - йдеться на сайті глави Української держави у середу.

У цьому зв'язку Зеленський знову наголосив, що проект "Північний потік – 2" є, перш за все, загрозою безпеці для всієї Європи і подав низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі в Європі. Зокрема, співрозмовники обговорили ідею створення регіональної платформи щодо зміцнення енергетичної безпеки, сказано у повідомленні.