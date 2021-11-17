Литва повернула додому понад 200 нелегалів, які пробралися з Білорусі

Влада Литви добилась повернення додому понад 200 іракців, які нелегально потрапили в країну з території Білорусі, повідомляє УНІАН.

За даними МВС, з Литви вже виїхали понад 200 осіб, які нелегально перетнули литовсько-білоруський кордон.

Упродовж наступного тижня ще близько 80 мігрантів, які перебувають у Литві, мають намір добровільно повернутися до країн походження. У Литві перебувають консули Іраку, котрі готують документи на повернення для своїх земляків.

Очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявив, що проти режиму Олександра Лукашенка необхідно запровадити додаткові санкції, якщо він перешкоджатиме поверненню мігрантів, котрі перебувають на кордоні.

"Я б запропонував розглянути додаткові санкції, якщо люди не зможуть виїхати" , – сказав він.

Ландсбергіс зазначив, що "Європейський Союз має й такі інструменти, мову яких розуміє режим у Мінську".

За словами очільника литовської дипломатії, наразі влада Іраку організовує переліт 200 громадян цієї країни, які опинилися на кордоні з Польщею.