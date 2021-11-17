Мігранти на кордоні Білорусі розбили новий табір поруч з КПП "Брузгі"
Ситуація на польсько-білоруському кордоні продовжує загострюватися. Нелегальні мігранти розбили новий табір поруч з КПП "Брузгі", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Загальна кількість нелегалів становить близько 1 тисячі осіб.
Попри облаштований новий табір - група інших мігрантів досі перебуває на старій позиції, звідки частину нелегалів вивезли білоруські силовики.
"З білоруської сторони на прикордонному переході до "Брузг" бродить група іноземців - це новий табір. У старого, за кількасот метрів, ще є люди. Загалом в області близько 1000 іноземців, решту забрали білоруські служби”, - пише пресслужба.
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