Miramax подала в суд на Тарантіно

Кіностудія Miramax подала судовий позов проти відомого режисера Квентіна Тарантіно в зв'язку з його планами виставити на аукціон кілька сцен з фільму "Кримінальне чтиво", що не увійшли до фінальної версії фільму, у вигляді NFT-об'єктів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

NFT (non-fungible tokens) - це унікальний цифровий предмет, його оригінальність і право власності доводяться за допомогою технології блокчейн - бази даних з купівлі і продажу цифрових предметів.

Miramax, яка випустила фільм в 1994 році, звинувачує Тарантіно в порушенні авторських прав, а також умов його контракту з кіностудією. У позові зазначається, що Тарантіно " хоче особисто заробити на правах Miramax на" Кримінальне чтиво " .

Раніше в цьому місяці режисер оголосив, що виставить на продаж сім сцен з початкового сценарію до фільму в якості NFT, а також ще ряд матеріалів, включаючи його власні аудіокоментарі.

"Кримінальне чтиво" є другим фільмом Тарантіно. У 1994 році він став переможцем Каннського кінофестивалю, в 1995 році отримав премію "Оскар" за кращий сценарій.