Збірна України отримала головного тренера

Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України після героїчної перемоги національної команди у Боснії, повідомляє Сьогодні.

Наша команда посіла друге місце у відбірковій групі та вийшла у плей-офф ЧС-2022.

Одразу після матчу президент УАФ Андрій Павелко анонсував, що з посади Петракова приберуть приставку виконуючий обов'язки.

Угода з новим головним тренером діятиме до 30 грудня 2022 року, тобто до завершення чемпіонату світу у Катарі.

Крім цього, за згодою сторін контракт може бути продовжено до 30 липня 2024 року – до кінця фінальної частини Євро-2024, повідомляє УАФ.

Петраков очолив збірну України із приставкою в. о. 18 серпня після відходу Андрія Шевченка. Під його керівництвом національна команда здобула дві перемоги та п'ять разів зіграла внічию.