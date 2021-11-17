Бутусов пояснив, чого немає в розслідуванні про "Вагнергейт"

У розслідуванні Bellingcat щодо "вагнергейту" не встановлено, хто саме дозволив 28 російським найманцям ПВК "Вагнер" уникнути відповідальності, повідомляє Україна 24.

Про це заявив відомий журналіст Юрій Бутусов.

"Думаю, що про сенсаційність тут мова не йде. Мова йде про те, що є докази належні того, що спецоперація проводилась, того, що спецоперацію проводила українська розвідка, що дійсно було організовано вивід до Мінська групи російських терористів, які мали сісти в літак. І Bellingcat детально показує, як була організована посадка літака в Києві на території України, яким чином ця операція мала завершитись успіхом. І до рук українських правоохоронних органів мали дістатись 28 російських терористів. Bellingcat також оприлюднили інформацію щодо того, що президент України Володимир Зеленський знав про цю операцію як мінімум з 15 червня 2020 року, і що ця операція дійсно була ретельно підготовлена, і українська воєнна розвідка дійсно прагнула саме захопити терористів, а не задокументувати" , - сказав журналіст.

За його словами, політична сенсаційність може полягати тільки в одному - що українське керівництво "з самого початку абсолютно заперечувало взагалі проведення цієї спецоперації".

"Пан Єрмак проголосив, що спецоперація - вигадка з першого до останнього слова, повністю відкинув всю можливість того, що там нема чого розслідувати. Було проголошено, що все, що я писав, все, про що я заявляв, це взагалі російська "Комсомольська правда" розповсюджувала, і всього цього не було... Раптом виявляється, що Bellingcat вважає, що є велика кількість доказів того, що операція проводилась" , - зазначив Бутусов.

Також журналіст розповів, чого немає ні в Bellingcat, ні в звіті тимчасової слідчої комісії Верховної Ради:

"Визнається, що це робила Україна, визнається, що це робило ГУР МО, визнається, що операція була перенесена, Bellingcat здобула беззаперечні докази. Але не встановлено - хто саме переніс цю операцію? Хто дозволив 28 російським терористам уникнути відповідальності, хто їх по суті врятував від того, щоб бути запротореними за грати, відповідати перед українським судом? Хто це зробив? Цього нема в Bellingcat, тому що Офіс президента відмовився на численні запити відповідати. Цього не зробила, на жаль, слідча комісія Верховної Ради. Тимчасова слідча комісія не допитала людей, які отримували інформацію про спецоперацію. Не допитали президента Володимира Зеленського, голову Офісу президента Андрія Єрмака, начальника комітету з розвідки Руслана Демченка, першого заступника глави СБУ Руслана Баранецького, заступника глави Офісу президента Романа Мошовця і секретарку президента Марію Левченко".