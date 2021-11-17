У Миколаєві ввечері застрелили бізнесмена, з'явилися фото з місця вбивства

У Миколаєві сьогодні ввечері у дворі будинку по вулиці Сінна застрелили чоловіка, ще одного поранили, повідомляє УНІАН.

Нацполіція

Про стрілянину правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.

"На місці події біля одного з під’їздів поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також поранення отримав ще один громадянин, наразі йому надається медична допомога. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ "Умисне вбивство" , - йдеться у повідомленні.

На місці інциденту працюють слідчі, криміналісти, кінологи, оперативники та експерти. У місті ввели спецоперацію для затримання зловмисників.

Як пишуть "Преступности.НЕТ", до злочину причетні чоловік і жінка, які після скоєння злочину одразу втекли. Загиблий був бізнесменом, на місці його вбивства знайшли мисливську зброю. За даними ЗМІ, вбивство сталося через раптово виниклий конфлікт, воно не було замовним.