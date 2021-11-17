В Одесі мешканці приватного сектору приватизували провулок

В Одесі розташований в районі Аркадії Тінистий провулок, який тягнеться через приватний сектор паралельно до однойменної вулиці, перетворюють на закриту територію, повідомляє Думська.

Аэрофотосъемка 1944 года. Красным отмечена Тенистая, желтым - Тенистый переулок

Сьогодні там почали монтувати автоматичні ворота.

Роботи замовив житлово-будівельний кооператив "Чорноморець-Аркадія". Його члени вважають провулок своєю власністю. Кажуть, що самі його збудували і це внутрішня дорога ЖБК. Мешканців сусідніх багатоповерхівок, які користувалися провулком десятиліттями, ще з радянських часів, пускати вони не мають наміру — ні машинами, ні пішки.

Обуреним сусідам кооперативники подали документ, датований минулим роком. Згідно з папером, департамент транспорту Одеської міськради в особі тодішнього заступника відомства Сергія Щербаня (зараз начальник відділу) не заперечує проти встановлення шлагбауму — за умови постійної присутності біля нього оператора, який цілодобово забезпечуватиме проїзд спеціального транспорту. Тим часом, прямо зараз там будують зовсім не шлагбаум, а щось стаціонарне. Раніше провулок заблокували бетонними блоками.

Журналісти поцікавилися у мерії, наскільки законними є дії власників приватних будинків. У департаментах благоустрою та транспорту, а також Приморської райадміністрації заявили, що це чисте самоврядування. Завтра на місце виїде спеціальна комісія, яка розбереться у ситуації.

Зазначимо, що Тінистий провулок існує з 30-х років XX століття - як і Тіниста вулиця, і Гвоздичний провулок. Вони присутні, зокрема, на німецькій аерофотозйомці 1944 року.

За даними редакції, ініціював захоплення дороги власник одного з котеджів Сергій Ястремський – син колишнього начальника Приморського райвідділу міліції, дядько відомої тенісистки та родич нинішньої в.о. начальник управління торгівлі міськради.