Арахамія пояснив, чому Зеленський сказав неправду про спецоперацію із "вагнерівцями"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський раніше заперечував існування спецоперації з приводу затримання "вагнерівців" через підписані секретні документи, повідомляє Сьогодні.

"За ці декілька років ГУР МО провело декілька сотень операцій. Наприклад, якщо я в курсі за своєю посадою. А ви мене спитаєте офіційно: "Давиде Георгійовичу, ви знали про таку-то операцію?". Я вам скажу: "Ні, такої спецоперації не існує". Це моя робота. Я підписав для цього купу документів – жодної деталі про спецоперацію, жодного розповсюдження даних і таке інше. Це кримінальна відповідальність. Тому я буду казати, що такого не було. Це нормально" , – заявив керівник фракції "Слуга народу".

Крім того, Давид Арахамія навів приклад Сполучених Штатів Америки.

"І в Америці, наприклад, ліквідували якогось бойовика. Ви спитаєте: ви знаєте про таку операцію? Вони скажуть, що такої операції не було" , – сказав він.

Водночас, Давид Арахамія не зміг пояснити, чому Володимир Зеленський заявляв, що спецоперація по "вагнерівцям" – це справа іноземних країн, а в Тимчасовій слідчій комісії, навпаки, заперечили їхню причетність до планів української розвідки.

Народний депутат сказав, що має у розпорядженні більше інформації, але не може її озвучити через її секретність.