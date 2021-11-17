Арахамія пояснив, чому Зеленський сказав неправду про спецоперацію із "вагнерівцями"

Арахамія пояснив, чому Зеленський сказав неправду про спецоперацію із "вагнерівцями"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський раніше заперечував існування спецоперації з приводу затримання "вагнерівців" через підписані секретні документи, повідомляє Сьогодні.

"За ці декілька років ГУР МО провело декілька сотень операцій. Наприклад, якщо я в курсі за своєю посадою. А ви мене спитаєте офіційно: "Давиде Георгійовичу, ви знали про таку-то операцію?". Я вам скажу: "Ні, такої спецоперації не існує". Це моя робота. Я підписав для цього купу документів – жодної деталі про спецоперацію, жодного розповсюдження даних і таке інше. Це кримінальна відповідальність. Тому я буду казати, що такого не було. Це нормально", – заявив керівник фракції "Слуга народу".

Крім того, Давид Арахамія навів приклад Сполучених Штатів Америки.

"І в Америці, наприклад, ліквідували якогось бойовика. Ви спитаєте: ви знаєте про таку операцію? Вони скажуть, що такої операції не було", – сказав він.

Водночас, Давид Арахамія не зміг пояснити, чому Володимир Зеленський заявляв, що спецоперація по "вагнерівцям" – це справа іноземних країн, а в Тимчасовій слідчій комісії, навпаки, заперечили їхню причетність до планів української розвідки.

Народний депутат сказав, що має у розпорядженні більше інформації, але не може її озвучити через її секретність.

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