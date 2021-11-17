США та Командування ЄС постійно контактують з питань України
США та Європейське командування EUCOM перебувають у постійному контакті у зв'язку зі скупченням російських військ на кордоні України, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу в Пентагоні.
"Що стосується зосередження (російських – ред.) військ біля кордону з Україною, ми стежимо за цим дуже ретельно. Я перебуваю в постійних та частих контактах з генералом (Тодом – ред.) Волтерсом, командувачем Європейського командування EUCOM", — зазначив Остін.
Він зазначив, що наміри Кремля у зв'язку з цим залишаються незрозумілими.
"Ми не впевнені, чого саме хоче робити Путін, але ці пересування, звісно, є предметом нашої уваги", — наголосив він.
У зв'язку з цим глава Пентагону закликав Росію "бути прозорішою у своїх намірах", а також зробити кроки щодо виконання Мінських домовленостей.
"Наша підтримка суверенітету й територіальній цілісності України залишається непохитною", — додав міністр оборони США.