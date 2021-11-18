Світоліна озвучила свої рекордні гонорари за турніри
Українська тенісистка Еліна Світоліна назвала свої рекордні доходи, повідомляє УНІАН.
27-річна одеситка у форматі бліц-питань дала інтерв'ю для телеканалу ICTV.
- Найбільша сума призових, які ти отримала у житті?
- 2,5 мільйона доларів.
- А гонорар за рекламний контракт?
- 1,7 мільйона доларів.
- За даними WTA, за свою спортивну кар'єру ти заробила призових 22 мільйони доларів США. Правильно вони порахували?
- З рекламними контрактами більше.
- Скільки на рік ти витрачаєш на свою команду?
- 500 тисяч доларів.
- Хто заробляє більше - твій чоловік Гаель Монфіс чи ти?
- Він заробляє більше через рекламні контракти.
- Скільки може коштувати майстер-клас від Еліни Світоліної?
- Я зараз роблю такі для свого благодійного фонду. Щонайменше 10 тисяч доларів.
- Найбільший гонорар за майстер-клас?
- 50 тисяч доларів, - сказала Світоліна.
Нещодавно Еліна покинула топ-10 рейтингу WTА. Зараз українка посідає 15-е місце.
Еліна Світоліна: результати в сезоні
- У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.
- На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.
- За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Крім того, вона вперше з 2017 року покинула топ-10 рейтингу WTA.
- Також, нагадаємо, Світоліна виступила на Олімпійських іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.