18 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день в світі відзначаються День відмови від куріння, День придумування секретів, День кнопкового телефону, День Міккі Мауса, Всесвітній день філософії, Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків, Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози, День обіцяних організацій, повідомляє УНІАН.

Також сьогодні відзначається День народження Діда Мороза - головного зимового чарівника. Скільки йому років - невідомо, але точно більше 2000. Перші згадки про такого персонажа датуються 1840 роком, коли були опубліковані "Дитячі казки дідуся Іринея" Володимира Одоєвського.

В Україні - День сержанта ЗСУ, в США - День окультизму, День батьківської участі, День обізнаності про дитяче горе, День здоров'я в сільських поселеннях, "Великий американський димок", День цибулевого супу-пюре, День "Використовуйте менше речей", День яблучного сидру, День принцес, День підтримки "Заміжня за Скорпіоном", у Франції - Свято молодого вина "Божоле нуво", в Латвії - День Незалежності, в Узбекистані - День прапора, в Марокко - День Незалежності, в Омані - національне свято, на Гаїті - День битви при вертрієре, в Камбоджі - Водний фестиваль "Бон Ом тук".

Пам'ятні дати 18 листопада, річниці та події

У 1865 році в "Saturday Press" було опубліковано перше оповідання Марка Твена "Знаменита стрибаюча жаба".

У 1870 році запрацювала перша офіційна голубина пошта, яка зв'язала Тур і Париж. Голуби володіють гострим зором і неймовірною здатністю знаходити дорогу до будинку. Людина дуже давно помітила цю їх здатність і почала її використовувати. Описано безліч випадків, коли завдяки своїй просторовій пам'яті і льотним здібностям голуби, пролетівши тисячі кілометрів, поверталися в свій голубник.

Так, відвезений з Парижа до Німеччини голуб, був випущений з клітки тільки через чотири роки, і вже на другий день він опинився вдома. Але вперше голуби були офіційно прийняті поштовою адміністрацією в якості засобів доставки кореспонденції під час облоги Парижа в 1870 році. Пошта для Парижа готувалася в Турі. Повідомлення фотографувалися з великим зменшенням. Плівка містилася в шматочок полого гусячого пера, заклеювалася воском і прив'язувалася до поштового голуба. Голуб ніс 15-20 таких плівок. У Парижі був відкритий "голубиний поштамт", де відбувалася розшифровка одержуваних повідомлень. З обложеного німцями Парижа голуби летіли з депешами крізь шрапнель і рушничну стрілянину. Тому птахи прилітали на голубник часом поранені і навіть засліплені.

Для перехоплення пернатих кур'єрів німці кинули на фронт "ескадрильї" соколов, і голуби стали гинути один за іншим. Але французам допомогло оригінальне рішення проблеми - вони забезпечили голубів зброєю залякування, прикріпивши до їх хвостів крихітні свистки. І соколи, хоча і були дуже голодні, стали боятися нападати на свистячих птахів. До речі, пошта обложеного Парижа доставляла не тільки державні повідомлення, а й приватні листи.

Під час облоги Парижа голуби доставили їх понад мільйону. Пізніше вдячні парижани поставили голубу пам'ятник. Франція - не єдина країна, яка віддала почесті поштовому голубу. Відомий факт присвоєння звання полковника англійської армії поштовому голубу № 888 за великі заслуги в Першій світовій війні. Після смерті легендарний голуб був похований з усіма військовими почестями.

18 листопада 1885 З Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм (передмістя Штутгарта) по набережній річки Неккар з неймовірною для того часу швидкістю 12 км/год пронісся перший мотоцикл. Це був дуже оригінальний велосипед з мотором. Рама, як і колеса, була виготовлена з дерева. Причому коліс було не два, а чотири, вони замість гумових покришок були зверху оббиті залізом. Під сидінням розташовувався двигун внутрішнього згоряння потужністю 0,5 к.с. В якості палива міг бути використаний бензин або гас. Двигун запускали рукояткою.

В цілому, мотоцикли з'явилися приблизно одночасно з автомобілями, а то і трохи раніше. Як правило, вони народжувалися в майстернях майбутніх автовиробників, які пробували сили на більш простій техніці. Представлений здивованій публіці мотоцикл був сконструйований Адольфом Даймлером, сином Готліба Даймлера, який, як і Карл Бенц, створив перші автомобілі, які отримали реальне застосування. Наявність у мотоцикла чотирьох коліс пояснювалася тим, що конструктор не вмів їздити на велосипеді. Два бічних коліщатка рятували від частих падінь.

Незважаючи на всю примітивність першого в світі мотоцикла, основні принципи його створення були закладені. Даймлер-старший запатентував його незадовго до цього заїзду, але "винаходити мотоцикл" не поспішав, вважаючи пристрій комерційно безперспективним. А Даймлер-молодший після поїздки без амортизаторів заявив, що на цю "костедробилку" більше не сяде.

У 1928 році в Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового мультфільму "Пароплав Віллі" з улюбленим усіма героєм Міккі Маусом. До цього Міккі Маус з'являвся в двох німих мультфільмах.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 18 листопада вшановує пам'ять архієпископа іони. У народі свято назвали "День Іони". За повір'ям, саме 18 листопада можна приманити щастя, розкидаючи рано вранці біля будинку дрібні монетки і вироби, зроблені своїми руками. Згідно з ще одним звичаєм, молодим дівчатам вранці треба було випити склянку теплого молока з медом на щасливе кохання і вдале заміжжя.

Що сьогодні не можна робити

Не бажано приймати в цей день важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ. Не підписуйте жодних документів - до біди. Не робіть великих покупок - вони довго не прослужать.

Прикмети на 18 листопада

рясний сніг - зима буде сніжною;

вранці дощ - до вечора замете снігом.

Іменини 18 листопада

Іменини У Тихона, Григорія, Євпсихія і Галактіона.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева