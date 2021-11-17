У Києві художник Поярков потрапив в аварію

На столичній вулиці Кирилівській увечері в середу, 17 листопада, позашляховик Toyota, за кермом якого був відомий художник Сергій Поярков, зіткнувся з легковиком Skоda. Водія останньої госпіталізовано, повідомляє Корреспондент.

За словами очевидців, Toyota, рухаючись Кирилівською, почала повертати із середньої смуги ліворуч на заборонений сигнал світлофора і протаранила Skоda, яка їхала по прямій на своє зелене світло, інформує Магнолія ТБ.

Водночас, Поярков стверджує, що правил не порушував, оскільки повертав на вулицю Білицьку на зелений сигнал світлофора.

Зазначається, що внаслідок аварії обидва водії постраждали: чоловіка з легковика з численними травмами доставлено до лікарні, художник травмував голову, але від госпіталізації відмовився.

Правоохоронці повідомляють, що Поярков не має ознак алкогольного сп'яніння. Обставини події встановлюються.