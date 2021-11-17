Міграційна криза: Меркель підтримала Польщу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у телефонній розмові обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю. Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт у середу, 17 листопада, повідомляє Корреспондент.

У ході розмови йшлося про тісне співробітництво Німеччини та Польщі у зв'язку зі складною ситуацією з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.