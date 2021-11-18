Правоохоронці отримали 210 тис. повідомлень про підробку COVID-сертифікатів
Правоохоронці отримали 210 тис. повідомлень про підробку COVID-сертифікатів, заявила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У нас на сьогодні 210 тис. повідомлень про підробку документів", - сказала вона під час засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності у середу.
Як уточнили в МОЗ, йдеться про моніторинг соцмереж, який допоміг отримати 210 тис. згадок про можливість підробити COVID-сертифікат. Ці повідомлення передали правоохоронним органам.