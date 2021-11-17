Зеленський обговорив з фон дер Ляйєн допомогу для зміцнення кордону з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн допомогу Європейського Союзу Україні в облаштуванні кордону з Білоруссю, повідомляє Ліга.net.

Про це поінформував Офіс президента за підсумками телефонної розмови Зеленського та фон дер Ляєн. Як зазначається, сторони обговорили загострення ситуації на європейсько-білоруському та українсько-білоруському кордонах та констатували, що ця ситуація є гібридною атакою, яка потребує спільних зусиль та взаємодії.

Президент поінформував голову Єврокомісії про кроки, які здійснює Україна для посилення безпеки на кордоні з Білоруссю. У цьому контексті обговорювалися шляхи розширення співпраці між Україною та Євросоюзом у міграційній сфері та можливості залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону.