Країни Люблінського трикутника координуватимуть дії на кордонах
Представники країн Люблінського трикутника домовилися координувати кроки в питаннях безпеки кордонів, повідомляє Укрiнформ.
Відповідно до інформації МЗС України, онлайн-зустріч національних координаторів Люблінського трикутника відбулася з ініціативи української сторони.
Заступники міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви Микола Точицький, Марцін Пшидач та Мантас Адомєнас обмінялися думками з приводу останніх подій в регіоні та обговорили загострення міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.
Точицький поінформував співрозмовників про заходи, яких вживає українська сторона для зміцнення безпеки кордону з Білоруссю, про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях і східній ділянці кордону України.
"Дипломати домовились координувати дії в рамках Люблінського трикутника з метою ефективного протистояння наявним ризикам і загрозам для безпеки трьох держав та Європи в цілому", - зазначають в МЗС.