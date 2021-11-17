Країни Люблінського трикутника координуватимуть дії на кордонах

Представники країн Люблінського трикутника домовилися координувати кроки в питаннях безпеки кордонів, повідомляє Укрiнформ.

Відповідно до інформації МЗС України, онлайн-зустріч національних координаторів Люблінського трикутника відбулася з ініціативи української сторони.

Заступники міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви Микола Точицький, Марцін Пшидач та Мантас Адомєнас обмінялися думками з приводу останніх подій в регіоні та обговорили загострення міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Точицький поінформував співрозмовників про заходи, яких вживає українська сторона для зміцнення безпеки кордону з Білоруссю, про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях і східній ділянці кордону України.