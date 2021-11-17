Джонсон застеріг Москву від збройного авантюризму

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можливе масштабне вторгнення російських військ на територію України було б «трагічною, трагічною помилкою» для Кремля. Про це він сказав у середу під час спілкування з членами британського парламенту, повідомляє Укрінформ.

«Це було б трагічною, трагічною помилкою Кремля думати, що можна отримати щось шляхом збройного авантюризму» ,- наводить видання The Guardian відповідь прем’єра на запитання щодо можливої допомоги Британії для Польщі й України.

Джонсон також зауважив у цьому зв’язку, що Польща як країна-член НАТО має гарантію безпеки від Альянсу, а Україна не має такої можливості. Однак, за словами глави уряду, важливо, щоби всі сторони розуміли ціну прорахунку в ситуації щодо зосередження російських сил на українському кордоні.