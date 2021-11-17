ІД узяла на себе відповідальність за теракти в Уганді

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вчорашні атаки смертників у столиці Уганди Кампалі, повідомляє Укрiнформ.

За матеріалами CNN,﻿ поліція Уганди заявляє, що обидва вибухи вказують на діяльність «Об’єднаних демократичних сил», ісламістської повстанської групи, пов’язаної з «Ісламською державою». Заарештовано 81 людину за підозрою в організації теракту.

Зазначається, що у вівторок двоє смертників підірвалися біля центрального управління поліції Кампали, третій – біля будівлі парламенту.

Президент Уганди Йовері Мусевені заявив, що внаслідок вибухів загинули двоє цивільних та офіцер поліції. Також відомо про 36 поранених.

За словами президента, троє терористів загинули під час вибухів, ще сімох ліквідувала поліція.