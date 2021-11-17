На Рівненщині від коронавірусу померла породілля

На Рівненщині від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померла 20-річна породілля. Вона була на сьомому місяці вагітності, повідомляє Обозреватель.

За матеріалами ТСН, трагедія трапилася у пологовому будинку міста Дубно. Дівчина померла у середу, 17 листопада.

Її привезли до медичного закладу з Рівненського району. Саме тут отримують допомогу вагітні з COVID-19 з усього регіону.

Дитину також не вдалося врятувати. Видання наголосило, що офіційної інформації про смерть 20-річної дівчини немає.