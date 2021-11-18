Україна посилює режим патрулювання кордону з Білоруссю

У Рівненській області поліцейські готові до посиленого режиму несення служби біля кордону з Білоруссю. Основна мета посилення режиму - не допустити міграційну кризу і масові заворушення, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

За даними пресслужби Нацполіції, до регіону прибув голова відомства Ігор Клименко, який проінспектував державний кордон у Вараському районі.

"Ситуація на цих прикордонних ділянках Рівненщини зараз спокійна і контрольована, а особовий склад силових підрозділів готовий до можливого посиленого несення служби" , - сказав він.

В ході наради за участю глави регіону Віталія Коваля та керівника обласної поліції Олексія Камишанського останній повідомив, що правоохоронці вже перевірили понад 800 покинутих будівель на прикордонних ділянках і визначили місця дислокації у разі залучення додаткових сил.