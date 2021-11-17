На базі відпочинку під Одесою сталася пожежа

У місті Южне на Одещині горіла база відпочинку. Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 10 рятувальників, повідомляє УНІАН.

За даними Головного управління ДСНС на Одещині, виклик надійшов у середу о 20.50.

Фото ГУ ДСНС в Одеській області

З'ясувалося, що у вищеназваному місті по вулиці Якірна, 9 горить не експлуатована база відпочинку "Південна хвиля". Зокрема, вогонь охопив 9 дерев'яних будиночків.

Пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв.м. Її причина встановлюється. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.