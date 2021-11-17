Спецгрупа лікарів заявила про критичний стан Саакашвілі
Альтернативна діючому лікарському консиліуму група лікарів під егідою омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії в середу оприлюднила висновок з медичного огляду 16 листопада колишнього президента Міхеїла Саакашвілі у тюремній лікарні, повідомляє "Интерфакс".
"Стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі нині критичний за багатьма життєвими показниками, тому ми вважаємо, що тюремна лікарня не готова надати необхідне лікування, особі що перебуває в такому критичному стані", - заявив на брифінгу член групи, лікар Георгій Григолія.
При цьому він зазначив, що Саакашвілі поки що не потрібна реанімація.
"Оскільки Міхеїл Саакашвілі не припиняє голодування, з кожним днем його стан погіршуватиметься. Ми рекомендуємо госпіталізувати його в багатопрофільну клініку, в якій йому можуть надати повноцінне лікування", - сказав Григолія.
Увечері в середу одна з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе, яка зустрілася з Саакашвілі у тюремній лікарні, заявила журналістам, що його стан "вкрай тяжкий".
"У Міхеїла Саакашвілі сьогодні різко підвищився тиск. Він важко пересувається і не в змозі тримати рівновагу, стоячи на ногах", - сказала Херхеулідзе.