Італію накрили потужні зливи, водяний смерч убив людину
В Італії зливи та сильний вітер спровокували повені, а також водяні смерчі. Через стихію загинула щонайменше одна людина – 53-річний чоловік, ще кілька отримали травми, повідомляє Обозреватель.
За матеріалами місцевих ЗМІ, від негоди постраждали провінції Рагуза, Агрідженто та Сіракуза.
Влада закликала мешканців деяких населених пунктів не залишати будинки без нагальної потреби. Також було закрито школи. Рух транспорту на багатьох трасах та вулицях міст виявився заблокованим.
Водяний смерч схожий на звичайний. Його відмінність полягає в тому, що він формується над поверхнею водойми і триває близько 15-30 хвилин, а в діаметрі сягає від 5 до 200 метрів.