Італію накрили потужні зливи, водяний смерч убив людину

В Італії зливи та сильний вітер спровокували повені, а також водяні смерчі. Через стихію загинула щонайменше одна людина – 53-річний чоловік, ще кілька отримали травми, повідомляє Обозреватель.

За матеріалами місцевих ЗМІ, від негоди постраждали провінції Рагуза, Агрідженто та Сіракуза.

Торнадо в Італії. Джерело: кадр відео

Влада закликала мешканців деяких населених пунктів не залишати будинки без нагальної потреби. Також було закрито школи. Рух транспорту на багатьох трасах та вулицях міст виявився заблокованим.

Торнадо в Італії. Джерело: кадр відео

Водяний смерч схожий на звичайний. Його відмінність полягає в тому, що він формується над поверхнею водойми і триває близько 15-30 хвилин, а в діаметрі сягає від 5 до 200 метрів.

Наслідки повеней у Італії. Джерело: кадр відео