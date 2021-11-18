НСЗУ пригрозило лікарням штрафами за невиконання умов

Зміни в законодавстві України тепер передбачають не просто розірвання договору або призупинення фінансової оплати зі сторони Національної служби здоров’я України з медичними закладами, а і штрафи за невиконанні договірних зобов’язань. Тому через два роки існування НСЗУ згадала про моніторинг надання послуг. Про це заявила новопризначена голова НСЗУ Наталія Гусак, повідомляє Дзеркало тижня.

«Цей інструмент (моніторинг — ред.) дає можливість використовувати його більш ефективно на користь пацієнтів. З того, що я помічала, це стосується, наприклад, фінансування пріоритетних послуг. Ми знаємо, що вони фінансуються по однаковому тарифу для всіх медичних закладів. На те вони і є пріоритетними. Але коли ми почали для себе збирати як використовуються ці кошти, які надаються НСЗУ, наприклад пологи, то побачили, що одні заклади на одні пологи виділяють близько 300 грн на ліки, а інші — 0 грн» , — заявила Гусак.

Голова НСЗУ сказала, що Служба вчасно, відповідно до всіх механізмів і договірних зобов’язань виконує свої зобов’язання стосовно фінансування. Кошти потрапляють на рахунки установ, але медична послуга повною мірою не забезпечується для всіх пацієнтів в однакових умовах.

«Тому я вважаю, що цей інструмент має можливість розвиватися, мати різні грані. Я думаю, що є якісь певні напрацювання, тому що є структурний підрозділ в НСЗУ. І я думаю, що цей інструмент дасть можливість саме з людським обличчям підходити так, щоб медичні заклади не забували в тому числі що договір з НСЗУ укладається на користь третьої сторони. А саме — пацієнта України» , — підкреслила Гусак.

Вона уточнила, що моніторинг буде виключно для того, щоб чітко розуміти, що всі бюджетні кошти, які виділяються на програму медичних гарантій приносять результативність і продуктивність «які мають вимірюватись в тому числі якістю і задоволеністю медичною послугою пацієнта».