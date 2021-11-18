ЄЦБ оголосив криптовалюту загрозою фінансовому добробуту єврозони

Якщо плани відновлення економіки єврозони на тлі збитків, яких завдала пандемія коронавірусу, не виправдають очікувань, спад традиційного фінансового ринку може погіршитися через вплив крипторинку. Про це йдеться у листопадовому огляді фінансової стабільності єврозони, опублікованому Європейським центральним банком (ЄЦБ), повідомляє Обозреватель.

На тлі зниження відсоткових ставок та зростання інфляції інвестори продовжують шукати можливості для високоприбуткових інвестицій. Ця тенденція призвела до різкого зростання інвестиційної активності в таких сегментах ринку, як криптовалюта, непрямі облігації та ринок житла.

Зокрема, в ЄЦБ стурбовані впливом стейблкоїнів (стабільних криптовалют із прив'язкою до фіатних валют) на традиційні ринки. Експерти констатують "спекулятивну волатильність" криптовалют.

Окрім того, в документі вказується зв'язок між криптопростором і традиційними фінансами, що зміцнився. Автори доповіді наголошують на "обмежених ризиках для фінансової стабільності" єврозони, які несуть стейблкоїни.

Також у ЄЦБ стурбовані тим, що деякі криптоінвестори використовують кредитне плече. Аналітики побоюються, що це збільшить потенційну значущість сектору для фінансової стабільності єврозони, оскільки така практика може спричинити великі концентровані збитки.

Тому банк закликає терміново запровадити регулювання криптовалют, враховуючи їхнє швидке зростання та стрімке поширення. Цей заклик спрямований як до країн-членів ЄС, так і до всієї євроспівдружності загалом.

Варто зазначити, що ще у своїй травневій доповіді ЄЦБ дотримувався іншої точки зору. Тоді експерти вважали, що криптовалюта загалом не становить значних ризиків для фінансової стабільності регіону.

Ставлення до "крипти" в інших країнах

Крім ЄЦБ, про регулювання криптовалют вже активно замислюються й окремі країни. Причому спільної думки тут немає.

Наприклад, ринкова стратегиня та старша економістка Deutsche Bank Маріон Лабоур вважає, що криптовалюти можуть стати "золотом XXI століття". Проте, за її словами, тривалий час транзакцій та висока комісія заважають розвитку цього сектору.

А от у Великій Британії бачать у криптовалюті наростальну загрозу. Заступник керівника фінансової стабільності Банку Англії Джон Канліфф стурбований швидким зростанням цього сектору та інтеграцією в традиційну фінансову систему.

В Америці вважають, що фінансовій стабільності країни загрожують саме стейблкоїни, а не криптовалюта загалом. У Федеральній резервній системі США помітили у цього типу цифрових активів низку структурних недоліків: ризики для платіжних та фінансових систем, уразливість для ліквідації інвесторами та можливість того, що власники стейблкоїнов виявляться не в змозі їх погасити.