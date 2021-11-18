У Великій Британії створили "собакофон"

У Британії розробили пристрій під назвою DogPhone ("Собакофон"), за допомогою якого пес зможе вийти на відеозв’язок зі своїм господарем, повідомляє УНІАН.

Згідно з інформацією The Guardian, сам пристрій має вигляд м’якого м’ячика із передавачем усередині, який запускає виклик на ноутбук власника. Для того, щоб зателефонувати хазяїну, собака повинен погратися із DogPhone, а людина може прийняти або відхилити виклик. Також власник може сам зателефонувати улюбленцю, а щоб взяти слухавку, пес має зрушити м’яч.

Учені сподіваються, що DogPhone допоможе собакам впоратися з самотністю, поки люди на роботі, а в майбутньому навіть дозволить тваринам телефонувати одне одному.

Пристрій створила Ілена Гірскі-Дуглас з Університету Глазго, а першим піддослідним DogPhone став її 10-річний лабрадор на прізвисько Зак. Вона наголошує, що завдяки цьому пристрою у собак з'явилося право вибору - чи взаємодіяти якось із господарем чи ні.

Також вона поділилась, що найчастіше пес дзвонив їй випадково, сівши на іграшку, або ж під час дзвінків не звертав на неї уваги.