Розпочалося розслідування пожежі у житловому будинку Харкова

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі, яка сталася у шестиповерховому будинку на вул. Культури, 10, у ніч на вівторок, 16 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поліцейськими проводиться огляд місця події, опитуються свідки. Наразі відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України" , - повідомляє відділ комунального кодексу України у Харківській області.

У ніч на 16 листопада, на вул. Культури, 10, у районі Сумського ринку, спалахнула покрівля багатоповерхівки. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 500 м кв. та пошкоджено дерев'яне перекриття (прогар) у трьох квартирах на шостому поверсі.