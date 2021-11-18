Глава Пентагону назвав загрозу на найближчу перспективу

Глава Пентагону назвав загрозу на найближчу перспективу

Вашингтон розцінює випробування китайської гіперзвукової зброї як постійну загрозу, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ви знаєте, що нас турбує військовий потенціал, який продовжує нарощувати Китай. Я вже наголошував, що ми розглядаємо Китай як виклик на найближчу перспективу", - заявив Остін на брифінгу.
"Ми продовжуємо робити все, що можемо, щоб розробити відповідні кошти, а також правильний підхід, який, як нам здається, буде необхідний і ефективний у зіткненні будь-якого роду в майбутньому, чи то Китай, Росія чи будь-яка інша країна", - продовжив він. .
"Ми напружено працюємо над тим, щоб гарантувати захист нашої країни від низки загроз, що виникають", - підсумував міністр оборони США.

Новини

analytics