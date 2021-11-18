Глава Пентагону назвав загрозу на найближчу перспективу
Вашингтон розцінює випробування китайської гіперзвукової зброї як постійну загрозу, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ви знаєте, що нас турбує військовий потенціал, який продовжує нарощувати Китай. Я вже наголошував, що ми розглядаємо Китай як виклик на найближчу перспективу", - заявив Остін на брифінгу.
"Ми продовжуємо робити все, що можемо, щоб розробити відповідні кошти, а також правильний підхід, який, як нам здається, буде необхідний і ефективний у зіткненні будь-якого роду в майбутньому, чи то Китай, Росія чи будь-яка інша країна", - продовжив він. .
"Ми напружено працюємо над тим, щоб гарантувати захист нашої країни від низки загроз, що виникають", - підсумував міністр оборони США.