МОЗ винесло на громадське обговорення законопроєкт щодо канабісу
Міністерство охорони здоров’я винесло проєкт закону щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності на громадське обговорення, повідомляє Радіо Свобода.
«Нині у державному реєстрі лікарських засобів зареєстровано низку знеболювальних лікарських засобів, декілька препаратів для лікування хвороби Альцгеймера, а ліки для надання допомоги дітям, які мають відповідні розлади здоров’я, взагалі відсутні. Використання канабіноїдів для надання медичної допомоги особам, що потребують знеболення, які страждають на хворобу Альцгеймера, а також в особливих випадках для дітей, можуть допомогти таким пацієнтам», – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
Так, законопроєкт, розроблений МОЗ, пропонує, зокрема:
- врегулювати питання щодо забезпечення доступу пацієнтів до препаратів з канабісу для лікування хронічного болю, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, посттравматичного синдрому, онкологічних захворювань, епілепсії в дорослих і дітей та інших захворювань;
- створити належні умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, в тому числі з метою розробки, клінічних досліджень та державної реєстрації дієвих лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів;
- забезпечити заходи контролю за обігом таких засобів з метою запобігання вживання їх не за медичним призначенням,
- встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) та визначити вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом сортів рослин роду конопель (Cannabis);
- сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров’я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів та методів лікування, зокрема, у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні та знеболенні.
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