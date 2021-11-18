Росію додали до реєстру найбільших порушників релігійних свобод

Державний департамент США офіційно додав Росію до свого реєстру «найсерйозніших порушників» свободи віросповідання у світі, куди входять Іран, Пакистан, Таджикистан, Туркменістан та п’ять інших країн, повідомляє Радіо Свобода.

Комісія США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF), двопартійний незалежний орган, створений Конгресом для вироблення рекомендацій про глобальну релігійну свободу, у своєму щорічному звіті у квітні пропонувала включити Росію, Індію, Сирію та В’єтнам до списку «країн, що викликають особливе занепокоєння». Категорія зарезервована для тих, хто здійснює «систематичні, постійні та кричущі» порушення релігійних свобод.

Держсекретар Ентоні Блінкен 17 листопада оголосив, що США вирішили додати Росію до цього списку. Індія, Сирія і В’єтнам не були названі «країнами, що викликають особливе занепокоєння». Цей «чорний список» відкриває шлях до санкцій, якщо внесені у нього країни не покращать своїх показників.

Держдепартамент додав чотири країни до свого спеціального списку для спостереження, що означає – там все ще тривають «серйозні» порушення свободи віросповідання. Йдеться про Алжир, Коморські Острови, Кубу та Нікарагуа. Держдепартамент не виконав рекомендацію USCIRF додати до цього списку Афганістан, Азербайджан, Казахстан та Узбекистан.

«Ми продовжуватимемо чинити тиск на всі уряди, щоб вони виправили недоліки в їхніх законах та практиці, а також притягнули до відповідальності винних у порушеннях» , – заявив Блінкен.

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