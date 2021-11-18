Дуда оцінив військові ризики на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає небезпеки військового конфлікту на кордоні з Білоруссю, де збираються тисячі мігрантів із Близького Сходу у намаганні потрапити до Європейського союзу, повідомляє Радіо Свобода.

В останні дні Польща суттєво посилила присутність військових на кордоні, щоб стримати мігрантів.

«Військової небезпеки немає. Польська армія є тільки для гарантування безпеки» , – сказав Дуда журналістам на пресконференції зі своїм чорногорським колегою Міло Джукановичем.

Дуда сказав, що Білорусь відмовилася приймати польську гуманітарну допомогу мігрантам. Водночас польський президент закликав НАТО уважно стежити за ситуацією на кордоні ЄС із Білоруссю.

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