Українські миротворці доправили вчених до діючого вулкану в Конго

Українські миротворці посадили вертоліт на кратер діючого вулкана, в Конго. Відповідно до завдань Місії ООН вони доправили туди вчених-вулканологів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Миротворці 18-го окремого вертолітного загону United Nations Mission у DR Congo - Monusco забезпечили роботу вулканологів на поверхні одного з найбільш активних вулканів Африки - Ньямлагіра" , - йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.

Вчені досліджують вулкан, щоб прогнозувати майбутні виверження та вчасно повідомити про них мешканцям найближчого міста Гома, де мешкають близько 2 млн осіб. Виверження сусіднього вулкана у травні забрало життя щонайменше 32 людей.