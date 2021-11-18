Українські миротворці доправили вчених до діючого вулкану в Конго
Українські миротворці посадили вертоліт на кратер діючого вулкана, в Конго. Відповідно до завдань Місії ООН вони доправили туди вчених-вулканологів, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Миротворці 18-го окремого вертолітного загону United Nations Mission у DR Congo - Monusco забезпечили роботу вулканологів на поверхні одного з найбільш активних вулканів Африки - Ньямлагіра", - йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.
Вчені досліджують вулкан, щоб прогнозувати майбутні виверження та вчасно повідомити про них мешканцям найближчого міста Гома, де мешкають близько 2 млн осіб. Виверження сусіднього вулкана у травні забрало життя щонайменше 32 людей.
"Особливістю таких завдань є виконання польотів на досить великих висотах. Наприклад, висота Ньїрангонго досягає 3470 метрів, а Ньямлагіра 3058 метрів, що значно ускладнює техніку пілотування вертольота. Але весь наш льотний склад має необхідні навички для виконання таких завдань, тому це не є для нас проблемою", - зазначив командир 18-го окремого вертолітного загону полковник Євген Вакуленко.