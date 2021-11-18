Червоний Хрест направив до ОРЛО гумконовой меддопомоги

Червоний Хрест направив до ОРЛО гумконовой меддопомоги

Сьогодні до окупованих районів Луганської області через КПВВ "Щастя" прослідувало понад 30 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Жителям ОРЛО від МКЧХ доправлено товари медичного призначення, в тому числі для надання першої допомоги при захворюванні на COVID-19, канцелярські приладдя, дитячі меблі", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.
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Варто зазначити, що рух дорожнім коридором через КПВВ "Щастя" для громадян, що мають намір перетнути лінію розмежування залишається заблокованим окупантами.

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