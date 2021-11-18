Суд відхилив апеляцію судді, яка влаштувала ДТП у нетверезому стані

Апеляційний суд Києва залишив чинним вирок судді Деснянського райсуду столиці Світлані Колегаєвій у справі про ДТП, а міністр внутрішніх справ Денис Монастирський подав на неї скаргу, повідомляє Новое время.

У своєму Facebook глава МВС повідомив, що 11 листопада апеляційний суд відхилив скарги захисту і залишив у силі покарання судді за керування авто у нетверезому стані.

" …За моїм дорученням було подано скаргу до Вищої ради правосуддя для оцінки правопорушення з боку судді", - додав він.